Макрон покорно выполняет указания Трампа, но при этом хамит

Франция уже в 2027 году увеличит свои военные расходы до 64 млрд евро, чтобы «справиться с серьезными вызовами на Украине и в Красном море в течение трех-четырех лет».

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил сегодня на военной базе в городе Истр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы оставаться свободным, нужно бояться. Чтобы бояться, нужно быть сильным. Чтобы быть сильным в таком жестоком мире, нужно действовать быстрее и сильнее. Это предполагает, что нация приложит усилия, соизмеримые с нашими суровыми временами! Вот, почему я перенес на 2027 год цель, изначально намеченную на 2030-й. Таким образом, за два мои срока бюджет будет увеличен вдвое. Мы это делаем не по решению того или иного лица, чтобы угодить тому или иному союзнику. Мы увеличим его по нашему собственному решению!», – отрезал Макрон, намекая на давление президента США Дональда Трампа на Европу.

Он также подколол Вашингтон, заявив, что системы ПВО SAMP/T New Generation, созданные Францией совместно с Италией и Британией, лучше американских систем «Патриот».