Макрон покорно выполняет указания Трампа, но при этом хамит

Елена Острякова.  
15.01.2026 19:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 222
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина, Франция


Франция уже в 2027 году увеличит свои военные расходы до 64 млрд евро, чтобы «справиться с серьезными вызовами на Украине и в Красном море в течение трех-четырех лет».

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил сегодня на военной базе в городе Истр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Франция уже в 2027 году увеличит свои военные расходы до 64 млрд евро, чтобы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Чтобы оставаться свободным, нужно бояться. Чтобы бояться, нужно быть сильным. Чтобы быть сильным в таком жестоком мире, нужно действовать быстрее и сильнее. Это предполагает, что нация приложит усилия, соизмеримые с нашими суровыми временами!

Вот, почему я перенес на 2027 год цель, изначально намеченную на 2030-й. Таким образом, за два мои срока бюджет будет увеличен вдвое. Мы это делаем не по решению того или иного лица, чтобы угодить тому или иному союзнику. Мы увеличим его по нашему собственному решению!», – отрезал Макрон, намекая на давление президента США Дональда Трампа на Европу.

Он также подколол Вашингтон, заявив, что системы ПВО SAMP/T New Generation, созданные Францией совместно с Италией и Британией, лучше американских систем «Патриот».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить