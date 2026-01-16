Киев без света, но оскверненную Родину-Мать подсветили под британский флаг

Анатолий Лапин.  
16.01.2026 09:11
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2794
 
Дзен, Киев, Колониальная демократия, Россия, Украина


В Киеве, где после российских ударов продолжаются многочасовые отключения света, власти в угоду Лондону устроили шоу – подсветили монумент Родина-Мать (осквернён бандеровским тризубцем) в цвета флага Великобритании.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Подсветку запустили в знак «единства», сообщает украинский официоз. По всей видимости, поводом стали известия о том, что Англия готовит для ВСУ новые баллистические ракеты, которыми можно будет бить по России.

А вот агентство Reuters, наоборот, проехалось с камерой по вечернему Киеву в кромешной тьме – именно так живут обычные люди, пока укро-власти устраивают шоу для хозяев из Лондона (см. ролик).

Одновременно стало известно: украинский вице-премьер Юлия Свириденко потребовала от всех губернаторов добиться сокращения потребления электроэнергии – выключить подсветку, рекламу, уличное освещение и т.п.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить