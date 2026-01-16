Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве, где после российских ударов продолжаются многочасовые отключения света, власти в угоду Лондону устроили шоу – подсветили монумент Родина-Мать (осквернён бандеровским тризубцем) в цвета флага Великобритании.

Подсветку запустили в знак «единства», сообщает украинский официоз. По всей видимости, поводом стали известия о том, что Англия готовит для ВСУ новые баллистические ракеты, которыми можно будет бить по России.

А вот агентство Reuters, наоборот, проехалось с камерой по вечернему Киеву в кромешной тьме – именно так живут обычные люди, пока укро-власти устраивают шоу для хозяев из Лондона (см. ролик).

Одновременно стало известно: украинский вице-премьер Юлия Свириденко потребовала от всех губернаторов добиться сокращения потребления электроэнергии – выключить подсветку, рекламу, уличное освещение и т.п.