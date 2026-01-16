Россия разберётся с Украиной и через 3 года будет готова к новой СВО, – посол США в НАТО

Потенциал российской оборонки позволяет Москве после Украины начать новую СВО уже спустя три года.

Об этом в рамках организованного Институтом Рональда Рейгана форума заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По некоторым данным, после завершения войны с Украиной Россия сможет перевооружиться и будет готова к новым действиям уже через 3−4 года.

Все мы знаем, что Китай заявил о готовности к вторжению на Тайвань в 2027 году», – сказал Уитакер.