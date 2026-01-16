Россия разберётся с Украиной и через 3 года будет готова к новой СВО, – посол США в НАТО

Анатолий Лапин.  
16.01.2026 10:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 449
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия


Потенциал российской оборонки позволяет Москве после Украины начать новую СВО уже спустя три года.

Об этом в рамках организованного Институтом Рональда Рейгана форума заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По некоторым данным, после завершения войны с Украиной Россия сможет перевооружиться и будет готова к новым действиям уже через 3−4 года.

Все мы знаем, что Китай заявил о готовности к вторжению на Тайвань в 2027 году», – сказал Уитакер.

Он посетовал, что американская военная промышленность отстает от потенциальных противников.

«Наша промышленность не может реагировать достаточно быстро», – сказал Уитакер, призвав найти «способы удешевить производство в больших масштабах».

