Россия разберётся с Украиной и через 3 года будет готова к новой СВО, – посол США в НАТО
Потенциал российской оборонки позволяет Москве после Украины начать новую СВО уже спустя три года.
Об этом в рамках организованного Институтом Рональда Рейгана форума заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«По некоторым данным, после завершения войны с Украиной Россия сможет перевооружиться и будет готова к новым действиям уже через 3−4 года.
Все мы знаем, что Китай заявил о готовности к вторжению на Тайвань в 2027 году», – сказал Уитакер.
Он посетовал, что американская военная промышленность отстает от потенциальных противников.
«Наша промышленность не может реагировать достаточно быстро», – сказал Уитакер, призвав найти «способы удешевить производство в больших масштабах».
