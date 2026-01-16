Настоящий мужик: Сергей Гармаш привёз «Чебурашку-2» в прифронтовую Херсонщину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Народный артист Сергей Гармаш приехал на свою малую родину – в прифронтовую Херсонскую область, где лично участвовал в трёх показах второй части комедии про Чебурашку, выступая перед зрителями. Премьеры состоялись в Геническе и поселке Новотроицкое – для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

После показа фильма в Новотроицком артист лично вручил планшет, шумоизоляционные наушники и мобильный телефон детям, которые проживают в Каховском округе, который регулярно подвергается обстрелам ВСУ.

«Дети принимали меня прямо со свистом и визгом – это от того, что кино получилось… Приятно делать добрые дела. На «спасибо» говорить «пожалуйста» и говорить, что мы приедем еще, и поможем еще… Это места, где прошла моя молодость. По всем этим деревням и поселкам, в которых мы сегодня были, я здесь работал, работая в Херсонском театре кукол», – сказал Гармаш.

В Херсонскую область он приехал в рамках проекта, организованного фондом «Орион». Артист доставил подарки для дошкольных учреждений. В детские сады Генического и Новотроицкого районов были переданы бытовая техника, новая посуда, кухонные принадлежности и спортивный инвентарь.

«Фонд услышал мою просьбу, и надеюсь, что я буду приезжать сюда чаще. И мы будем в силу своих возможностей улучшать эту территорию и радовать ее жителей культурными мероприятиями», – сказал Гармаш.

Для взрослых жителей Новотроицкого района народный артист выступил с концертом, музыкальное оформление к которому обеспечил струнный квартет Крымской государственной филармонии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в сентябре Гармаш также приезжал в Херсонскую область – он привез помощь для воспитанников Генической школы-интерната.

«Орион» – фонд , деятельность которого направлена на поддержку жителей новых регионов России и тех, кто вносит вклад в развитие и безопасность субъектов.

Основные направления работы – гумпомощь, протезирование и реабилитация, проведение мероприятий для детей, помощь детским домам и интернатам, строительство спортивных и детских площадок.

Инициативы фонда поддерживают известные спортсмены, музыканты, блогеры, артисты, общественные деятели. Попечительский совет «Ориона» возглавляет Ксения Шойгу. В него также входят: актер Иван Охлобыстин, артист и депутат Думы Дмитрий Певцов, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, гроссмейстер Сергей Карякин.