«Остался последний ярд перед миром на Украине», – поспешный оптимизм постпреда США при НАТО

Завершение конфликта на Украине находится на финальной стадии. Об этом в рамках конференции на полях института Рональда Рейгана заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что мы настолько близки, насколько это возможно. У нас на рассмотрении есть законное предложение, которое, на мой взгляд, очень привлекательно. Опять же, мы очень близки, и нам просто нужно завершить сделку. Очевидно, что это последний шаг, как в футболе, последний ярд в красной зоне, это самое сложное. Я думаю, что этот последний ярд будет трудным. И если мы не покончим с этим, и убийства продолжатся, я не вижу другого катализатора положить этому конец», — заявил Уитакер.

Российские эксперты скептически отнеслись к словам американского дипломата. Как отмечает политолог Армен Гаспарян, абсолютно неважно, на сколько процентов готов так называемый мирный план, если США не надавят на украинский режим.

«Согласовано на 90%, согласовано на 92%, согласовано на 95%, осталось сделать последний шаг, остались последние 20-30 метров», — мы сколько раз это все уже слышали. Проблема же состоит в том, что Украина в данной конкретной конфигурации власти ничего согласовывать и, уж тем более, брать на себя какие-то обязательства не будет. Поэтому это может быть согласовано между Москвой и Вашингтоном хоть на 99%. Проблема в том, насколько американцы готовы давить на Украину и готовы контролировать потом полученный результат. Ну, я на данную конкретную минуту не вижу ни первого, ни второго желания. А без этого все это совершенно не имеет никакого смысла».

А член президиума организации «Офицеры России», полковник Тимур Сыртланов подчеркивает, что никакой план не сработает до тех пор, пока не будут выполнены условия РФ: