«Украинская власть превратилась в оргию карнавальных масок!» – львовский бандеровец
Зеленский просто меняет своих марионеток местами на разных должностях – и называет это «перезагрузкой власти».
Об этом в эфире «Radio UA Chicago» заявил известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Как можно вообще говорить о какой-то перезагрузке власти, или новых лицах, если человек [Шмыгаль] уже по пятому кругу ходит с посады на посаду.
Этот человек пять лет возглавлял правительство. Самый немое, покорное, ноунеймное правительство за всю историю страны. Кабинет министров был превращён просто в кабинетик, где, не задавая лишних вопросов, тихонько подписывались акты для офиса Ермака», – сказал Дроздов.
«Теперь этот человек – «новый» министр энергетики, расфигаченной в ноль после того, как зелёными комрадами оприходовали на израильскую землю-обетованную все выделенные миллиарды. Ну слушай, это ж не какая-то комедия.
Так же и министр обороны Фёдоров. Человек с тех должностей выходит уже шесть лет. О каком новом можно говорить?
Эта власть себя не просто исчерпала – она ходит по пятому кругу. Выгорела в пепел, превратилась в оргию одних и тех же карнавальных масок, которые просто по кругу друг друга меняют. Сколько лет одни и те же лица будут заменять друг друга на должностях, ещё шесть, или двадцать?» – возмущался он.
