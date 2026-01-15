«Украинская власть превратилась в оргию карнавальных масок!» – львовский бандеровец

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский просто меняет своих марионеток местами на разных должностях – и называет это «перезагрузкой власти».

Об этом в эфире «Radio UA Chicago» заявил известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как можно вообще говорить о какой-то перезагрузке власти, или новых лицах, если человек [Шмыгаль] уже по пятому кругу ходит с посады на посаду. Этот человек пять лет возглавлял правительство. Самый немое, покорное, ноунеймное правительство за всю историю страны. Кабинет министров был превращён просто в кабинетик, где, не задавая лишних вопросов, тихонько подписывались акты для офиса Ермака», – сказал Дроздов.