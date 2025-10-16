Дым на десятки километров: российский удар останавливает украинскую газодобычу
Россия продолжает в круглосуточном режиме выносить украинскую энергетику.
По данным Воздушных сил ВСУ, только со вчерашнего вечера по по украинским тылам запустили 320 дронов и 37 ракет как воздушного, так и наземного базирования воздушного и наземного базирования.
Враг признает «прямые попадания 14 ракет и 37 ударных БпЛА на 14 локациях».
Основные прилеты пришлись по Полтавской и Харьковской областям.
«Ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз дронами и ракетами. В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена», – сообщает компания ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову.
Мониторинговый канал «Изнанка» уточняет по Харьковщине.
«После ночного удара в Харьковской области ситуация примерно такая же, как и в Полтавской. На месте прилётов мощнейший пожар, дым тянется на десятки километров», – пишет паблик.
Признает серьезный ущерб и «Нафтогаз».
«Россия в шестой раз с начала октября массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины. Этой ночью враг снова совершил масштабную комбинированную атаку на объекты Группы Нафтогаз. Десятки ракет (в том числе баллистических) и сотни дронов-«шахедов» ударили по гражданским объектам, которые снабжают украинцев газом и теплом.
К сожалению, есть пострадавшие — четверо наших коллег получили ранения. Есть разрушение сразу в нескольких областях, часть критических объектов временно остановлена. Такие удары оказывают непосредственное влияние на объемы собственной добычи газа, которые компания вынуждена частично компенсировать за счет импорта», – говорится в сообщении.
Кроме того, оператор Укрэнерго объявил, что введены экстренные отключения света в Киевской и Днепропетровской областях.
Военный блогер Юрий Подоляка считает, что за сегодняшние удары украинцы должны благодарить свою власть.
«В целом, значимость сегодняшних ударов можно оценить по утреннему заявлению «Укргазвыдобування», что теперь каждый куб газа надо использовать рачительно и бережно. Значит эти самые кубы в трубе еще есть, и российские атаки по газовой инфраструктуре Украины будут продолжены.
Для жителей Украины добавлю: это ответ за удары по российским НПЗ. Если бы их не было… думаю, не было бы у вас такой тяжелой зимы, которая вам теперь грозит. В общем, свое «спасибо» за это можете отправить по адресу ОП Украины в Киев», – написал Подоляка.
