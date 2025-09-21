Экс-директор ЦРУ: С 2014 бандеровцев тренировали мы – пришла пора и нам поучиться у них

НАТО жизненно необходим украинский опыт, если военный блок хочет создать эффективную «восточную стену» против русских беспилотников.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус на Хельсинском форуме по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас главная проблема в том, что роли поменялись. Мы тренировали украинские войска с 2014 года, а после февраля 2022 года значительно усилили подготовку.

Но теперь украинцы должны тренировать нас. У них гораздо больше знаний, опыта и возможностей в борьбе с беспилотниками. Я обсуждал это с ними. У них есть потрясающие, очень экономичные и очень изобретательные решения.

Сейчас, если вы хотите построить восточную стену для борьбы с беспилотниками, вам нужно учиться у Украины. И Польша как раз этим занимается. У меня были очень хорошие беседы с председателем военного комитета НАТО, высокопоставленными чиновниками ЕС и Европейским оборонным агентством – им предстоит пройти долгий путь в плане обеспечения», – рассуждал Петреус.