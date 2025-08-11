Экс-глава МГБ ДНР о переговорах на Аляске: Капитулировать Россия не может даже теоретически

Анатолий Лапин.  
11.08.2025 22:45
  (Мск) , Москва
Вполне вероятно, что конечного решения по судьбе СВО в ходе саммита на Аляске принято не будет.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил экс-руководитель МГБ ДНР полковник Андрей Пинчук.

Он не исключил, что итогом встречи станет «декларация о мире без каких-то конкретных последствий – с отсылкой, что дальше специалисты будут готовить конечный вариант мирного соглашения и последующую трехстороннюю встречу».

На вопрос об угрозе «похабного мира» для России офицер ответил так:

«Похабный мир – это выражение, которое использовал Ленин в формулировке «Брестского мира», по сути, капитуляция России. Капитулировать Россия не может даже теоретически, потому что для этого нужно, чтобы Россия в минус ушла от начала СВО.

Напоминаю вам, что и СВО началась с изначальной целью защиты Донбасса. То есть, Запорожская и Херсонская области в изначальных целях СВО не фигурировали, но по ходу движения цели СВО значительно менялись.

И демилитаризация, и денацификация являются, скорее, задачами, а главная цель СВО, в моем представлении, – это ликвидация геополитической угрозы со стороны Запада.

То есть, в случае потенциального объявления мира – сохраняется угроза? Тогда цели СВО не выполнены. Если угроза какими-то ухищрениями политическими и прочими в долгосрочном режиме устранена, тогда цели выполнены».

Впрочем, считает Пинчук, переговоры на Аляске будут посвящены не только Украине.

«Встреча Трампа и Путина — это далеко не только Украина, это Северный морской путь, это исследования ресурсные, – почему встреча, собственно, в Аляске и происходит», – пояснил он.

