Польский депутат разорвала бандеровский флаг на заседании Европарламента

Анатолий Лапин.  
08.07.2026 12:05
  (Мск) , Брюссель
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Дзен, Политика, Польша, Скандал, Украина


Героизация бандеровцев Украиной – это такой же шаг, если бы Германия героизировала своих нацистских преступников. С такой политикой Украине не место в Евросоюзе.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявила депутат от Польши Ева Зайчонковская-Херник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Героизация бандеровцев Украиной – это такой же шаг, если бы Германия героизировала своих нацистских...

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«Более 1100 способов убийства гражданского населения, охоты людей, разрезания женщин – так УПА убивала поляков, евреев, чехов, армян и украинцев. А сегодня Зеленский дает имя героев УПА подразделениям и говорит, что «Украина сама себе будет выбирать героев».

Ну, жалко, что выбирают героев среди нацистов. Если бы немцы назвали свои подразделения названиями СС или начали ставить памятники Геббельсу и Гитлеру, как бы вы их назвал? Нацистами! И нет моральной разницы между чествованием памяти УПА или СС. Тот же культ, та же этническая ненависть.

И то, что сейчас происходит — эточествование памяти. Но марш Украины в Европу с убийцами на флагах – это позор. Мы, поляки, никогда не можем согласиться с таким входом Украины в ЕС. Прочь с украинским бандеризмом», – заявила Зайчонковская-Херник и разорвала бандеровский красно-черный флаг.

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