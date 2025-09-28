ЕС готов бесконечно пресмыкаться перед обезумевшим Трампом – эксперт-международник о транс-атлантическом тупике
Видя пресмыкательство европейских политиков, Трамп ведёт себя как диктатор-самодур и выдвигает всё больше требований.
Об этом на канале «RTVI Новости» заявил международник Федор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп хочет какую-то старую консервативную Европу, всё время призывает её опомниться. На встрече в ООН он говорил, что они обезумели, катятся в ад, мигранты их поглотят. И он, и Вэнс считают, что современная Европа недееспособна.
Трамп ведёт себя в отношении Европы беспощадно, заставляя делать вещи, которые ей глубоко вредны: наложить санкции на крупнейших торговых партнёров, прекратить все энергетические связи с Россией, внутри стран дать возможность антисистемным партиям победить.
А главное – вкладывать деньги в США, покупать всё только американское. Он ведёт себя как самодур-диктатор в отношении союзников», – сказал Лукьянов.
«Но его оправдывает, что они, в общем, не возражают – и пытаются делать то, что он заставляет делать. И тактика европейцев – ни в коем случае его не разозлить.
Для Европы катастрофично, если на неё полностью перекладывается ответственность за противостояние с Россией. Непонятно, откуда брать ресурсы и как себя вести.
Поэтому европейцы готовы на всё, чтобы Трамп их не отпихнул, а тот, видя такое пресмыкательство, говорит, что вот вам ещё, это и это сделайте. Парадоксальная ситуация», – подытожил международник.
