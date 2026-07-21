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Российская армия успешно использует против ВСУ тактику «истощения в наступлении». Русская стратегия направлена на полное освобождения 4 новых регионов.

Об этом коммодор ВМС Великобритании в отставке Стив Джерми заявил в интервью Такеру Карлсону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Далее может последовать продвижение для защиты всей Новороссии. То есть Одессы и следующих четырех областей… Совсем недавно Путин говорил о Новороссии. Логика здесь в обеспечении безопасности. Речь идет о создании того, что они считают надежным буфером для защиты русского народа. Вопрос только в том, сколько времени им понадобится, чтобы добраться туда», – сказал Джерми.

Он считает, что те на Западе, кто говорит, что «русские продвигаются медленно», не понимают смысла СВО.