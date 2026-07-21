«Это четкая стратегия. Русские специально наступают медленно» – британский коммодор
Российская армия успешно использует против ВСУ тактику «истощения в наступлении». Русская стратегия направлена на полное освобождения 4 новых регионов.
Об этом коммодор ВМС Великобритании в отставке Стив Джерми заявил в интервью Такеру Карлсону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Далее может последовать продвижение для защиты всей Новороссии. То есть Одессы и следующих четырех областей… Совсем недавно Путин говорил о Новороссии. Логика здесь в обеспечении безопасности. Речь идет о создании того, что они считают надежным буфером для защиты русского народа. Вопрос только в том, сколько времени им понадобится, чтобы добраться туда», – сказал Джерми.
Он считает, что те на Западе, кто говорит, что «русские продвигаются медленно», не понимают смысла СВО.
«У меня есть основания полагать, что это четкая стратегия. На Западе кажется, что у российской армии дела идут не очень хорошо. Она не захватывает много территорий. Это не так. Она захватывает территории как минимум последние 30 месяцев. Они захватывают их не просто так, а чтобы измотать и привлечь на свою строну украинскую армию. И как мы знаем по количеству потерь, им это удается в значительной степени», – сказал Джерми.
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