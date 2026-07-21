Укро-эксперт: Русские готовятся выменять Сумы на Херсон

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Темпы российского наступления снизились в сравнении с прошлогодними, но это не касается стратегических для ВС РФ направлений.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ волонтерского фонда Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для понимания: на Славянске за полгода русские от передовых их позиций продвинулись где-то на 12,5 километров. Достаточно динамично! И что мы имеем? Мы имеем интересную ситуацию, где общие цифры показывают, что русские в темпах наступления потеряли где-то в два-три раза. Но если мы смотрим на их стратегические направления, то там они продолжают уверенно двигаться», – сказал эксперт.

По его словам, речь идет о трех наиболее критичных направлениях для ВСУ – Славянском, Константиновском и Запорожском (Гуляйпольском).