Укро-эксперт: Русские готовятся выменять Сумы на Херсон
Темпы российского наступления снизились в сравнении с прошлогодними, но это не касается стратегических для ВС РФ направлений.
Об этом в интервью «Украинской правде» заявил заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ волонтерского фонда Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для понимания: на Славянске за полгода русские от передовых их позиций продвинулись где-то на 12,5 километров. Достаточно динамично! И что мы имеем? Мы имеем интересную ситуацию, где общие цифры показывают, что русские в темпах наступления потеряли где-то в два-три раза. Но если мы смотрим на их стратегические направления, то там они продолжают уверенно двигаться», – сказал эксперт.
По его словам, речь идет о трех наиболее критичных направлениях для ВСУ – Славянском, Константиновском и Запорожском (Гуляйпольском).
«Так выглядит, что, если мы не будем активно им противодействовать на этих трех направлениях, они будут достигать своих целей. Плюс у нас есть Харьков, Сумы, где задача по созданию так называемых буферных зон. А фактически это территории, которые в случае предстоящих переговоров русские готовы нам отдать за какие-нибудь уступки, например, правобережье Херсонской области», – заявил Чмут.
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