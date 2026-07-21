Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ЕС, затягивая украинский конфликт, игнорируют опасность применения ядерного оружия по своей территории.

Об этом бывший посол США в СССР Джек Мэтлок заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мне трудно понять, почему некоторые западноевропейские страны занимают такую позицию, ведь, если будет применено ядерное оружие, они станут чрезвычайно уязвимы. Дело в том, что, содействуя украинским атакам на Россию или контролируемую Россией территорию, они стимулируют внутри России очень сильную кампанию по применению ядерного оружия», – сказал Мэтлок.

Он считает, что только позиция президента РФ Владимира Путина спасает ЕС от ядерного удара.