Европа провоцирует, только Путин удерживает от удара по ЕС, – американский дипломат

Елена Острякова.  
21.07.2026 12:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 100
 
Дзен


ЕС, затягивая украинский конфликт, игнорируют опасность применения ядерного оружия по своей территории.

Об этом бывший посол США в СССР Джек Мэтлок заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мне трудно понять, почему некоторые западноевропейские страны занимают такую позицию, ведь, если будет применено ядерное оружие, они станут чрезвычайно уязвимы. Дело в том, что, содействуя украинским атакам на Россию или контролируемую Россией территорию, они стимулируют внутри России очень сильную кампанию по применению ядерного оружия», – сказал Мэтлок.

Он считает, что только позиция президента РФ Владимира Путина спасает ЕС от ядерного удара.

«Любой, кто читает СМИ, поймет, что эта кампания сдерживается Путиным, несмотря на его репутацию на Западе.  Я, конечно, не одобряю вторжение в Украину, но в его глазах оно было спровоцировано военным вмешательством США и других стран НАТО в этот конфликт», – сказал Мэтлок.

English version :: Читать на английском Европа провоцирует, только Путин удерживает от удара по ЕС, – американский дипломат

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить