Европа провоцирует, только Путин удерживает от удара по ЕС, – американский дипломат
ЕС, затягивая украинский конфликт, игнорируют опасность применения ядерного оружия по своей территории.
Об этом бывший посол США в СССР Джек Мэтлок заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне трудно понять, почему некоторые западноевропейские страны занимают такую позицию, ведь, если будет применено ядерное оружие, они станут чрезвычайно уязвимы. Дело в том, что, содействуя украинским атакам на Россию или контролируемую Россией территорию, они стимулируют внутри России очень сильную кампанию по применению ядерного оружия», – сказал Мэтлок.
Он считает, что только позиция президента РФ Владимира Путина спасает ЕС от ядерного удара.
«Любой, кто читает СМИ, поймет, что эта кампания сдерживается Путиным, несмотря на его репутацию на Западе. Я, конечно, не одобряю вторжение в Украину, но в его глазах оно было спровоцировано военным вмешательством США и других стран НАТО в этот конфликт», – сказал Мэтлок.
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