Тревога в украинском эфире: «В один момент фронт может развалиться»

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Украинцев убаюкивают позитивными новостями, но на деле в один момент ВС РФ могут выйти на рекордные с 2022 года темпы продвижения.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ волонтерского фонда Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт считает, что наблюдаемая сегодня на Украине грызня в военно-политической сфере «может привести к поражению в войне».

«Мы почему-то думаем, что война – это такой формат, как есть, какие-то

наступительно-оборонительные действия где-то там на востоке, немного на севере, немного на юге, какие-то обстрелы, но очередную зиму пережили и очередное лето перебудем, очередную зиму переживем, фронт куда-то там немного двигается. По телемарафону рассказывают, как мы освобождаем по 10 населенных пунктов, кому-то дают героев и что-то постоянно формируем. Каждый день горят НПЗ, какие-то заводы. В целом хорошо. Да может быть, но это иллюзия, потому что в один момент фронт может просто развалиться, провалиться. Русские выйдут на оперативное пространство и на те площади захвата территорий, которых не было за все эти годы, сопоставимы с нашей харьковской операцией или с их наступлением февраля- марта 22-го года», – тревожится аналитик.

Кроме того, он обращает внимание на удручающее положение дел в тылу.