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Россия минувшей ночью продолжила нанесение ударов по портовой инфраструктуре Одессы, сообщили украинские власти.

За ситуацией внимательно следят в соседней Турции, которая в своё время лоббировала «зерновую сделку» и рядилась в посредники, при этом поддерживая поставками оружия бандеровский режим.

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Ассоциация судовладельцев Турции выпустила циркуляр с настоятельной рекомендацией судовладельцам не совершать рейсы в порты России и Украины. Ассоциация подсчитала, что за последнее время было атаковано около 136 гражданских судов.

Турецкая пресса сегодня пишет о гибели членов экипажа из Индии и Сирии после поражения ракетой зерновоза возле Одессы. Судно принадлежало турецкой компании «Золотой Лев», но ходило под флагом Гвинеи-Бисау, чтобы уклониться от более высоких налогов.

Турки в публикациях цитируют обвинения правительства Украины в адрес России, при этом умалчивая, что морской коридор использовался в интересах ВСУ.

Зато на страницах одной из газет выступил отставной контр-адмирал Эхо Багджиоглу, потребовав от Анкары реакции на происходящее.

«Благодаря своему обученному персоналу, опыту проведения операций и передовым возможностям, турецкие морские пехотинцы способны принять необходимые меры безопасности при надлежащем планировании и политической воле», – объявил Багджиоглу, не уточнив, что за операцию он предлагает провести.

Издание Haber тем временем приводит подробности недавнего визита турецкого министра Хакана Фидана в Киев, где тот в очередной раз заверял в поддержке «территориальной целостности Украины».

«Когда мы прибыли в Киев в ночное время, столица эхом отдавалась звуками сирен. 10 баллистических ракет, выпущенных Россией, попали в различные точки Киева», – рассказывает журналистка Эмине Кавасоглу из пула турецкого МИДа.

Она уточнила, что Фидан ехал 11 часов в Киев из Польши на бронированном поезде, который обычно возит НАТОвцев на Украину. Исходя из этого, визит пафосно назван «Железной дипломатией».

На фоне массовых сообщений о поражении сухогруза у Одессы турецкая пресса мельком упоминает о сгоревшей продукции компании Koton на складах Wildberries, сожженных ударом украинских дронов. При этом никаких упреков в адрес Киева по поводу удара по гражданским объектам нет.