Экономический кризис и падение Зеленского могут спасти Европу от войны

Елена Острякова.  
21.07.2026 12:47
  (Мск) , Москва
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ЕС может отказаться от планов войны с Россией под угрозой экономического кризиса, который должен разразиться к концу года.

Об этом коммодор ВМС Великобритании в отставке Стив Джерми заявил в интервью Такеру Карлсону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Я думаю, что Путин будет размышлять о грядущем экономическом кризисе в Европе. Он может сказать себе: европейцы начнут усиливать давление на меня, но я вижу, что может быть дальше. Когда в Европе разразится экономический кризис, европейцы поймут, что просто не могут позволить себе оружие. Они уже скатываются в рецессию», – сказал Джерми.

Он считает: если война разрастется, ее невозможно будет выиграть

«Альтернативой нанесения ударов по Европе может стать наступление на Киев. Это было бы сделано не по военным, а по политическим причинам. Если бы киевское правительство рухнуло, то на данном этапе война была бы закончена», – сказал Джерми.

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