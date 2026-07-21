Экономический кризис и падение Зеленского могут спасти Европу от войны
ЕС может отказаться от планов войны с Россией под угрозой экономического кризиса, который должен разразиться к концу года.
Об этом коммодор ВМС Великобритании в отставке Стив Джерми заявил в интервью Такеру Карлсону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что Путин будет размышлять о грядущем экономическом кризисе в Европе. Он может сказать себе: европейцы начнут усиливать давление на меня, но я вижу, что может быть дальше. Когда в Европе разразится экономический кризис, европейцы поймут, что просто не могут позволить себе оружие. Они уже скатываются в рецессию», – сказал Джерми.
Он считает: если война разрастется, ее невозможно будет выиграть
«Альтернативой нанесения ударов по Европе может стать наступление на Киев. Это было бы сделано не по военным, а по политическим причинам. Если бы киевское правительство рухнуло, то на данном этапе война была бы закончена», – сказал Джерми.
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