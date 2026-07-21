Новый британский министр обороны пообещал поддерживать бандеровцев. Алиев просит не забывать и о себе
Новый министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, назначенный после смены правительства в Лондоне, первым же делом пообещал продолжать поддержку бандеровской Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Для меня большая честь занять пост министра обороны. Мы обеспечим наши вооруженные силы необходимыми ресурсами и будем твердо стоять на стороне наших международных союзников, особенно Украины», – написал Стритинг в своем блоге сразу после занятия должности в кабинете Энди Бернэма.
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Интересно, что за перестановками в Лондоне внимательно следит ещё один союзник бандеровцев – азербайджанский президент Ильхам Алиев. Он опубликовал специальное обращение, где благодарит британский бизнес за заход в Карабах после его занятия азербайджанской армией.
«Тот факт, что компании из Соединенного Королевства были в числе первых иностранных, приглашенных Азербайджаном после освобождения наших земель от оккупации, и принимают активное участие в проводимых сегодня там строительно-восстановительных работах, свидетельствует о высоком уровне сотрудничества между нашими странами.
Уверен, что дружественные отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством нашими совместными усилиями будут и впредь успешно развиваться в интересах наших народов, а наше партнерство еще больше укрепится».
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