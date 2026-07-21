Что бы ни решили по судьбе Сырского, репутации Зеленского гаплык

Максим Столяров.  
21.07.2026 12:54
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Что бы ни решил кокаинист Зеленский по судьбе главкома ВСУ Александра Сырского, отставки которого требуют «соросята», любой последующий шаг Зе-диктатора обернётся серьёзным уроном репутации.

Об этом на своём канале заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Что бы ни решил кокаинист Зеленский по судьбе главкома ВСУ Александра Сырского, отставки которого...

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«Зеленский опять оказался в ловушке, которую сам себе выстроил. Вопрос о судьбе Сырского – это уже не просто кадровое решение, это такая лакмусовая бумажка, насколько глава украинского режима контролирует ситуацию.

Есть только два доступных ответа на вопрос о судьбе Сырского. И оба эти ответа бьют по Зеленскому довольно болезненно.

Первый вариант – это уволить. Если Зеленский отправит Сырского в отставку, это будет уже не первый случай, когда он демонстрирует управляемость извне и, что хуже, снизу, через уличные протесты, организованные Вашингтоном.

Помните «картонный майдан» в прошлом году? Если он ещё и уволит главкома под грузом претензий военных блогеров, части генералитета, девочек с картонками в руках – закрепит образ президента, который не столько принимает решение, сколько реагирует на чужие хотелки. Получается, что не он управляет армией, а армия и улица управляет им», – сказал Коц.

«Второй вариант – это оставить Сырского, но это будет прочитано как игнорирование претензий части общества, части армии, а эти претензии копились не первый месяц.

Это и ТЦК, и потери на фронте, и кадровая политика, и там конфликты с отдельными командирами на местах. Оно консолидирует раскол, который уже не между фронтом и офисом, он уже глубже.

Между обществом и армией с одной стороны, и властью с другой стороны, собственно, работает на дальнейшую делегитимизацию Зеленского внутри страны в тот момент, когда ему как раз критически важна внутренняя монолитность», – добавил военкор.

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