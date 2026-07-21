Что бы ни решили по судьбе Сырского, репутации Зеленского гаплык
Что бы ни решил кокаинист Зеленский по судьбе главкома ВСУ Александра Сырского, отставки которого требуют «соросята», любой последующий шаг Зе-диктатора обернётся серьёзным уроном репутации.
Об этом на своём канале заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский опять оказался в ловушке, которую сам себе выстроил. Вопрос о судьбе Сырского – это уже не просто кадровое решение, это такая лакмусовая бумажка, насколько глава украинского режима контролирует ситуацию.
Есть только два доступных ответа на вопрос о судьбе Сырского. И оба эти ответа бьют по Зеленскому довольно болезненно.
Первый вариант – это уволить. Если Зеленский отправит Сырского в отставку, это будет уже не первый случай, когда он демонстрирует управляемость извне и, что хуже, снизу, через уличные протесты, организованные Вашингтоном.
Помните «картонный майдан» в прошлом году? Если он ещё и уволит главкома под грузом претензий военных блогеров, части генералитета, девочек с картонками в руках – закрепит образ президента, который не столько принимает решение, сколько реагирует на чужие хотелки. Получается, что не он управляет армией, а армия и улица управляет им», – сказал Коц.
«Второй вариант – это оставить Сырского, но это будет прочитано как игнорирование претензий части общества, части армии, а эти претензии копились не первый месяц.
Это и ТЦК, и потери на фронте, и кадровая политика, и там конфликты с отдельными командирами на местах. Оно консолидирует раскол, который уже не между фронтом и офисом, он уже глубже.
Между обществом и армией с одной стороны, и властью с другой стороны, собственно, работает на дальнейшую делегитимизацию Зеленского внутри страны в тот момент, когда ему как раз критически важна внутренняя монолитность», – добавил военкор.
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