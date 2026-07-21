У ВСУ начались проблемы из-за ударов по АЗС

Украинцам, не дожидаясь зимы, стоит подумать о выезде из городов в села или даже за границу.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ волонтерского фонда Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий пожаловался, что, когда едешь по прифронтовым регионам, «просто считаешь трассами разрушенные заправки».

Чмут считает, что к этому нужно готовиться и Центральной Украине, включая Киевскую область. По его словам, это вписывается в российскую стратегию «истощения и деморализации общества».

«Плюс это существенно усложняет жизнь военным на прифронтовых территориях. Это существенно усложняет экономику этих регионов. Это куча проблем, которые кому-то нужно постоянно решать. И это достигается на самом деле довольно дешево для русских и довольно просто, потому что «Шахеды», которые сейчас не очень пролетают в глубину страны, отлично выбивают заправки в 150-100 километрах от ЛБС», – сказал аналитик.

По его словам, украинцев ждет крайне тяжелая зима.