У ВСУ начались проблемы из-за ударов по АЗС

Игорь Шкапа.  
21.07.2026 12:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинцам, не дожидаясь зимы, стоит подумать о выезде из городов в села или даже за границу. 

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ волонтерского фонда Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам, не дожидаясь зимы, стоит подумать о выезде из городов в села или даже...

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Ведущий пожаловался, что, когда едешь по прифронтовым регионам, «просто считаешь трассами разрушенные заправки».

Чмут считает, что к этому нужно готовиться и Центральной Украине, включая Киевскую область. По его словам, это вписывается в российскую стратегию «истощения и деморализации общества».

«Плюс это существенно усложняет жизнь военным на прифронтовых территориях. Это существенно усложняет экономику этих регионов. Это куча проблем, которые кому-то нужно постоянно решать. И это достигается на самом деле довольно дешево для русских и довольно просто, потому что «Шахеды», которые сейчас не очень пролетают в глубину страны, отлично выбивают заправки в 150-100 километрах от ЛБС», – сказал аналитик.

По его словам, украинцев ждет крайне тяжелая зима.

«Мы не можем качественно противостоять российской баллистике. Они накапливают реактивные дроны, против которых дронопад не работает. Очевидно, энергетика не строится, не защищается, не восстанавливается через полгода и через год. Это все долго. Как результат, я считаю, что каждый должен подумать уже сейчас, в июле, где он будет зимой. И, возможно, кому-то надо уже подумать: уехать в село или куда-нибудь в райцентр, или, может, даже за границу. Но зима будет очень тяжелая, если не будет политических договоренностей, ограничений, каких-либо историй», – прогнозирует Чмут.

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