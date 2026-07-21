Если Россия ударит в сентябре – англичанин написал невеселый сценарий для Европы

Елена Острякова.  
21.07.2026 12:09
  (Мск) , Москва
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Русские не будут «сидеть и ждать», пока Европа восстановит свои вооруженные силы.

Об этом коммодор ВМС Великобритании в отставке Стив Джерми заявил в интервью Такеру Карлсону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Давайте предположим, что первые атаки произойдут в сентябре этого года. Мой сценарий: русские уничтожат гиперзвуковыми ракетами заводы по производству беспилотников и ракет в Великобритании, Франции и Германии. Тогда возникает вопрос, что предпримет Европа. Первое, они скажут: мы задействуем пятую статью. И вдруг люди поймут, что на самом деле означает пятая статья», – сказал Джерми.

Он сомневается, что НАТО сможет организоваться и выставить совместную армию против России.

«Я предполагаю, что Венгрия скажет: нет, мы не будем вмешиваться. Испания: мы считаем, что это не в наших интересах. И другие страны могут проявить нерешительность. Но главный вопрос в том, что предпримут США… Но я предполагаю, что американцы не захотят вводить войска в континентальную Европу, чтобы американские солдаты сражались и погибали на европейской земле.

Европейцы предпримут единственное, что в их силах. Их сухопутная армия не готова. Они задействуют авиацию против России, но это не принесет особых результатов»,-  сказал Джерми.

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