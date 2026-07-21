ЦРУшник: Майдан в России невозможен. Для русских Путин – герой

Елена Острякова.  
21.07.2026 12:22
  (Мск) , Москва
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Запад ошибочно делает ставку на провоцирование майдана в России – для населения Владимир Путин останется героем даже после ухода с руководящего поста.

Об этом бывший сотрудник ЦРУ Шон Висвессер заявил ютуб-каналу «Секреты и шпионы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Я думаю, в случае с Путиным такого не будет. Все эти 26 с лишним лет он считался героем русского народа. Я бы хотел, чтоб это было не так… Но я вижу, что он пользуется поддержкой подавляющего большинства русского народа. Я не понимаю, почему кто-то пишет: «он теряет популярность, он в отчаянии», – сказал Висвессер.

Он не видит признаков того, что русский народ готов участвовать в антиправительственных манифестациях. ЦРУшник не замечает слабости в российской структуре безопасности и уверен, что спецслужбы сохранят контроль над страной, «даже если с Путиным что-то случится».

«Умрет ли Путин естественной смертью, или решит уйти в отставку, его преемнику лучше проявить лояльность и преданность даже после его смерти. Иначе у него ничего не получится в России», – сказал Висвессер.

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