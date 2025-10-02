«Если русские победят Украину – Польше конец, а потом и всей Европе» – Туск умоляет украинцев ещё поумирать

Константин Серпилин.  
02.10.2025 19:59
  (Мск) , Копенгаген
Просмотров: 459
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Варшава меньше всего хочет эскалации с РФ, поскольку якобы владея какими-то данными о намерениях Москвы, прекрасно понимает, что станет первой жертвой.

Об этом на саммите в Копенгагене заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Варшава меньше всего хочет эскалации с РФ, поскольку якобы владея какими-то данными о намерениях...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы также являемся мишенью для российской агрессии не только с помощью гибридных средств, но и когда речь идёт о политических целях, намерениях. И это очевидно, что вся Западная Европа находится под угрозой. И агрессия против Украины – только первая фаза этого нового подхода.

Но мы слышим во всех столицах Европы «это не наша война». Это наша война! Украина сейчас находится на передовой, а у нас тоже есть эти агрессивные действия, провокации и т.д. И все мы являемся возможными мишенями для этих атак», – вещал Туск.

«Я здесь последний, кто заинтересован в эскалации, потому что мы станем первой жертвой войны. Для Польши мир и прекращение огня – это то, что для нас является абсолютно наивысшим приоритетом. Но мы знаем – и не только из-за нашей истории и географии, но и кое-что знаем о намерениях и планах России. Мы знаем, что если они победят Украину, это в будущем станет концом моей страны и Европы», – стращал польский премьер.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить