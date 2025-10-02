«Если русские победят Украину – Польше конец, а потом и всей Европе» – Туск умоляет украинцев ещё поумирать
Варшава меньше всего хочет эскалации с РФ, поскольку якобы владея какими-то данными о намерениях Москвы, прекрасно понимает, что станет первой жертвой.
Об этом на саммите в Копенгагене заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы также являемся мишенью для российской агрессии не только с помощью гибридных средств, но и когда речь идёт о политических целях, намерениях. И это очевидно, что вся Западная Европа находится под угрозой. И агрессия против Украины – только первая фаза этого нового подхода.
Но мы слышим во всех столицах Европы «это не наша война». Это наша война! Украина сейчас находится на передовой, а у нас тоже есть эти агрессивные действия, провокации и т.д. И все мы являемся возможными мишенями для этих атак», – вещал Туск.
«Я здесь последний, кто заинтересован в эскалации, потому что мы станем первой жертвой войны. Для Польши мир и прекращение огня – это то, что для нас является абсолютно наивысшим приоритетом. Но мы знаем – и не только из-за нашей истории и географии, но и кое-что знаем о намерениях и планах России. Мы знаем, что если они победят Украину, это в будущем станет концом моей страны и Европы», – стращал польский премьер.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: