«Если русские победят Украину – Польше конец, а потом и всей Европе» – Туск умоляет украинцев ещё поумирать

Варшава меньше всего хочет эскалации с РФ, поскольку якобы владея какими-то данными о намерениях Москвы, прекрасно понимает, что станет первой жертвой.

Об этом на саммите в Копенгагене заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы также являемся мишенью для российской агрессии не только с помощью гибридных средств, но и когда речь идёт о политических целях, намерениях. И это очевидно, что вся Западная Европа находится под угрозой. И агрессия против Украины – только первая фаза этого нового подхода. Но мы слышим во всех столицах Европы «это не наша война». Это наша война! Украина сейчас находится на передовой, а у нас тоже есть эти агрессивные действия, провокации и т.д. И все мы являемся возможными мишенями для этих атак», – вещал Туск.