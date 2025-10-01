Евродепутаты сплелись с укро-геями: открыт «второй фронт» войны с Церковью

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Недавно в религиозной сфере произошло несколько событий, вроде бы и не имеющих прямого отношения друг к другу, но глубинно связанных. Что позволяет говорить о новом этапе глобального наступления на Православие, старт которому был дан на Украине. По сути, об открытии против него «второго фронта».

В Европарламенте поднялся вой о роли РПЦ и Православия в ЕС. Прозвучали хамско-идиотские высказывания. К примеру, депутат-саакашист от Грузии заявил: «Сейчас Православие – это последняя фаза коммунизма, и мы дошли до войны». В унисон пролаял и ряд других заседателей.

Это возмутило болгарина П. Волгина, который отметил в своем паблике:

«У евроатлантистов в Брюсселе появился новый любимый враг — Православие. Один умник сказал, что православные более примитивны, чем католики, и поэтому «более восприимчивы к кремлевской пропаганде».

Другой призвал изгнать всех православных священников из Западной Европы, потому что они якобы являются шпионами Путина. Известная русофобка Натали Луазо чуть ли не плакала из-за того, что в Париже есть целых 2 православные церкви…

Я выслушал все эти глупости и рассказал им, что происходит с прихожанами и иерархами УПЦ, как их преследует, угнетает и судит киевский режим. Но не знаю, услышали и поняли ли они меня».

Здесь можно с уверенностью сказать: конечно, нет. Ибо не желают слышать и понимать. Потому что Брюссель добивается искоренения Православия в соответствии с задачами, поставленными мировой закулисой. Евродепов не угомонил даже аргумент Волгина, что после начала войны УПЦ прекратила связи с МП и «осудила военные действия». Как и примеры насилия над верующими УПЦ в Запорожье, Черкассах и т.д.

Что доказывает: евросатанисты на самом деле плевать хотели на свою хваленую «демократию», в частности, на ст. 10 Хартии основных прав ЕС, гарантирующую право народов исповедовать свою религию.

Они беззастенчиво давят на священноначалие в ЕС и, к сожалению, добиваются своего. Так, 29 сентября в Салониках встретились Болгарский патриарх Даниил и «Фанарский вор» Варфоломей.

Мило побеседовали, «обсудили вопросы межправославного характера», обменялись презентами. Как будто фанарский подонок и не разжигает мировой раскол. И как будто сам п. Даниил еще недавно не выступал против признания ПЦУ…

А в Киеве назначили нового замглавы минкульта – откровенного гомосека и пропагандиста ЛГБТ. Надо понимать, с прицелом на центральное кресло. Что стало знаковым событием, если учитывать, что уже давно основным направлением деятельности минкультурки является отъем у Церкви ее достояния – Лавр, монастырей и приходов, святых мощей и других святынь.

Теперь, судя по всему, этим займется новоназначенный педераст. Ведь не зря первым, с кем он (она, оно?) встретился после назначения, стал главрасстрига ПЦУ и закоперщик рейдерства Думенко. За коим тоже тянется содомитский шлейф.

О чем ворковали голубцы, догадаться несложно. Наверняка о вышеуказанном. Параллельно идут проверки храмов, с придирками по поводу любой ерунды – например, мелкой ржавчины на крыше. То есть готовятся к отъему…

Враг УПЦ – глава комиссии по проверке храмов Маленков – уже замечен фиглярствующим на крыше женского Флоровского монастыря.

Также назначен суд по запрету Киевской митрополии УПЦ. Истцом выступила Госэтнополитика (шеф – старый советский антирелигиозный шакал Еленский).

По данному поводу так высказался управделами УПЦ м. Антоний:

«Это тиранический произвол, который напоминает времена древних гонителей, когда безбожные силы пытались погасить пламя веры. Это посягательство на святыню, духовное преступление перед Богом».