Европа легко может подхватить украинскую бациллу панической дрономании – Бортник

Вадим Москаленко.  
06.10.2025 19:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 351
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Европа не очень спешит с резкими движениями в отношении проблемы проникновения дронов, поскольку любая неосторожность может обернуться разрушительными для действующих властей социальными последствиями.

Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Создание европейской «стены дронов» требует выделения дополнительных, возможно, десятков млрд евро. Денег и так не очень, а тут ещё найти и инвестировать в оборону Польши, стран Балтии, Румынии. Тут такое переплетается. Кроме того, нет уверенности, что все эти дроны имеют отношение к России. Мы же видим, что задерживаются всякие дронолюбители, которые запускают.

У нас сейчас будет дрономания. Помните, как в Украине пометки на столбах стирали? Стёрли все газовые, электрические пометки, потом газовщики и электрики ходили, чертыхались и перерисовывали.

Помните ситуацию с выключением света? Светомаскировка. Все нормальные люди военные, специалисты, даже власть говорила, что дрон, ракета – не видят света. Но стояла истерика. У меня в домовых группах писали такое на тех, кто не выключил свет. Ну, была паника и истерика.

Кстати, те, кто стирали метки или истерили о светомаскировке, никто выводов не сделал, они продолжают истерить, только уже в другой способ, и дальше уверены в своей правоте», – рассказал Бортник.

«Но Европа пытается избежать этих сценариев, понимая, насколько это может быть разрушительно для стабильности обществ, для которых партии власти и так где-то держатся на волоске, а где-то уже потонули по ноздри в социальной непопулярности», – добавил политолог.

