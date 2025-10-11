Генерал ВСУ негодует: Зачем выпускать молодняк? Они могут вкалывать на военных заводах
Для Украины существенно ухудшается военная ситуация и пока не видно, что она может существенно изменится в пользу Киева.
Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий поинтересовался, почему Украина не успевает за Россией в производстве ракет.
Романенко винит в этом отсутствие «справедливой и полной мобилизации» и перевода страны на военные рельсы.
«Это значит, например, что молодежь [от 18 до 22 лет], которую выпустили за границу, могла быть если не на боевом, то на трудовом фронте, то есть на предприятиях, выпускающих такого рода оружия», – заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ.
Он считает, что нужно менять законодательство в части «ответственности как военных, так и гражданских за выполнение задач в ходе этой кровавой войны».
В части подготовки резервов он поставил в пример Россию, которая выделяла средства на развитие организаций казачества, которое теперь принимают участие в боевых действиях.
По его мнению, Украине нужны «тяжелые стратегические решения».
«Но они не принимаются. И пока, на мой взгляд, не будет это сделано, у нас ситуация существенно не изменится, потому что союзники ведут себя по-разному и медленно, а Украина воюет. Уже сейчас ситуация достаточно тяжелая», – плачется Романенко.
