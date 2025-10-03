«Герани» научились бить по движущимся целям, – на Украине признали ещё один успех русских

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия вновь модернизировала свои беспилотники «Герань» (на Украине их упорно продолжают называть «Шахед», как иранский оригинал первой модели), и теперь дроны могут бить по движущимся целям – такой удар был нанесен на днях по железнодорожному составу в Черниговской области.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Сергей Кузан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это настоящая новинка, что российские «Шахеды» способны поражать движущиеся цели. Наводиться и сопровождать по движению эту цель – это то, что было несвойственно барражирующему боеприпасу, которым является «Шахед», – сказал Кузан.

Далее он стал подбадривать слушателей, что массового использования подобных дронов ожидать не следует.

«Такую опцию дрон имеет только в прифронтовых территориях… Такая оптика сама по себе очень дорогая, она делает «Шахед» значительно более дорогим. И я не думаю, что ее смогут использовать массово. Скорее всего, это будут единичные изделия, которые будут применяться исключительно по нашей крупной логистике, по поездам, большим грузовикам, по цистернам, прицепам вдоль линии фронта», – призывал не печалиться «громадян» укро-эксперт.

Военный эксперт Владислав Шурыгин накануне указывал – бить нужно не только по депо и станциям, а и локомотивам: