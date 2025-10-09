Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские параноики видят «российский след» буквально во всем. Сейчас они уверены, что Россия якобы терроризирует их беспилотниками, будто ими лично управляет президент Владимир Путин, но главная угроза Европы – это ее собственное безумие.

Об этом, выступая в Европарламенте заявил депутат от Болгарии Петр Волгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

