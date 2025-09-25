Илларионов объяснил, как при меньшем ВВП Россия в два раза больше Запада производит для войны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

По паритету покупательской способности Россия имеет возможность тратить на военные нужды гораздо больше, чем Запад вкладывает в Украину, несмотря на не самый большой по номиналу ВВП РФ.

Об этом в интервью «Делфи» заявил бежавший в США экс-советник президента РФ Андрей Илларионов, признанный иноагентом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Давайте посмотрим на цифры. Сколько Россия тратит на эту войну? По официальным данным прошлого года около 150 миллиардов долларов. В этом году минимум 180, а может даже 200 миллиардов. Но это по обменному курсу. Цены в России гораздо ниже, чем в США и Европе. Например, производство артиллерийского снаряда аналогичного калибра в России стоит около 800 долларов, а в США – минимум, 6-8 тысяч. Поэтому лучше смотреть на цифры с точки зрения паритета покупательской способности», – говорит Илларионов.

Он отмечает, что 150 миллиардов долларов по ППС сопоставимы с европейскими и американскими расходами на оборону и всей помощью, оказанной Украине.

«Сравним. Российские военные расходы примерно 400 миллиардов долларов по паритету покупательской способности. А военные расходы Украины вместе с партнёрами? Украина тратит около 50 миллиардов долларов [в год]. Умножаем хотя бы на три, получаем 150 миллиардов долларов по паритету покупательской способности. К этому прибавляем всю военную помощь от США, Канады, Европы и других стран – не более 20 миллиардов долларов в год», – проводит подсчеты либерал.

По его словам, в итоге по ППС соотношение оборонных расходов получается 400 миллиардов долларов у России против 170-180 Украины от Запада.

«Долгую войну при таком соотношении невозможно выиграть. Поэтому какими бы сильными духом ни были украинцы и как бы ни были готовы защищать свою страну, Бог любит большие батальоны, как говорил Наполеон. Вот почему в долгосрочных войнах крайне важно хотя бы иметь паритет военных ресурсов с обеих сторон, чтобы иметь шанс победить не в краткосрочной, а долгой войне», – подчеркнул Илларионов.

Он считает ключевым вопросом поднятие Украиной и Западом производства ракет, дронов, ПВО и прочего до уровня, сопоставимого с Россией.