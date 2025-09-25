Иллюзий нет. Сразу после прихода Трампа мы знали, что будут делать США по Украине, – основатель «Рыбаря»

Слова президента США Дональда Трампа, то ругающего Украину, то Россию, – не значат абсолютно ничего – «договорняка» с американцами не будет, а переговоры начнутся лишь с учетом положения дел на поле боя.

Об этом в эфире видеоблога «Инфоцелина» заявил основатель телеграм-канала «Рыбарь» экс-сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

