Иноагент-самозванец: Путин никогда не дезертирует

Президент РФ Владимир Путин не готовит себе преемника, потому что считает свой уход с поста как дезертирство.

Об этом иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью иноагенту Михаилу Светову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы говорим о чиновниках группы «А», то остались только те, кто ему предан или его боятся. Или боятся уйти — дезертировать. Вообще, Путин к слову «дезертир» относится очень плохо. Его как-то спросили, думает ли он о преемнике. И он так: «Что, дезертировать, когда Россию обложили санкциями?».

В голову не может прийти. Люди знают его отношение: от будет отставку воспринимать как дезертирство. И накажет за это», – вещал Венедиктов.

Он также признался, что у него на визитке написано «самозванец».

