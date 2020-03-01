01.03.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Крым, Россия, Туризм, Турция
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К сотрудникам российского ТВ в Турции ворвались с угрозами


К сотрудникам российского телеканала RT – гражданам Турции, проживающим в Анкаре, ворвались неизвестные с угрозами, сообщила руководитель телестудии Маргарита Симоньян.

«К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой (!) сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских. Посмотрим, как поведет себя полиция.

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И еще вопрос – как этим упырям стали известны домашние адреса не самых публичных наших сотрудников», – сообщила Симоньян в своем блоге.

Сегодня в Анкаре на центральной площади Улус прошел митинг «Турция, поддержи голос Крыма», сообщило меджлисовское агентство QHA. Акция официально была посвящена шестой годовщине потери контроля Киева над Крымом, однако организаторы воспользовались и гибелью турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб.

Собравшиеся скандировали «Россия — убийца! Вон из Крыма!», а также развернули транспаранты с надписями «Крымские татары никогда не сдадутся», «Putin, get the hell out of Crimea» и т.п.

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