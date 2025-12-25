Зеленского готовятся забросить в повторно захваченный Купянск

25.12.2025 14:47
Офис Зеленского готовит пиар-провокацию – визит и демонстративное поднятие украинского флага в центре повторно захваченного ВСУ города Купянск.

Такие данные публикует в своем канале военный эксперт Владислав Шурыгин, утверждая, что план провокации уже согласован Киевом с «ястребами» в Вашингтоне вроде сенатора-террориста Линдси Грэма.

Офис Зеленского готовит пиар-провокацию – визит и демонстративное поднятие украинского флага в центре повторно захваченного ВСУ города Купянск.

«Речь идёт о подготовке секретной операции по завозу украинского президента в Купянск, где он должен будет публично ответить на вызов, брошенный ему Путиным.

Для этого генерал Драпатый, командующий операцией по деблокаде заоскольской группировки ВСУ на правом берегу Оскола, получил пополнение из числа украинкой военной элиты – ССО и «Альфы» и жесткий приказ зачистить правобережный Купянск до конца недели, поднять там украинский флаг, а также захватить пленных. И уже третьи сутки идут тяжелейшие бои за город. Эта «перемога» должна стать мощной информационной победой, завершающей весьма неудачный год войны в пользу Украины.

И точкой в ней должно стать выступление Зелинского из Купянска. Определяющим моментом этого броска в город станет погода. И в ближайшие дни ожидаются осадки, что позволит провести заезд Зеленского в относительно безопасной обстановке», – сообщает Шурыгин.

Он выражает надежду, что «наше военное командование готово к такому развитию ситуации».

Российский осинт-блогер Анатолий Радов, публикующий карты зоны боевых действий на основании данных, получаемых от бойцов с фронта, рассказал, что ВСУ удалось просочиться в Купянск, применив тактику, которую использовали ВС РФ в последние месяцы.

«Они прохавали нашу тактику заливов и также начали действовать… Надо теперь что-то новое придумывать… В Купянске они именно так и сделали. Одна двойка не прошла, следующая пройдёт. А потом ещё нагло начали прямо по 8 человек заливаться. Так же, как наши, они по туману работали».

Радов считает, что Купянск будет всё же отбит у ВСУ:

«Купянск это временно. Последние ваши резервы», – обращается он к украинцам.

