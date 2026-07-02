К сожалению, нет никаких предпосылок к бунтам в России – эмигрант-русофоб проклинает колбасу и Анталью

Анатолий Лапин.  
02.07.2026 17:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине не стоит рассчитывать на то, что удары по территории России приведут к бунтам и перевороту. Сейчас никаких предпосылок к этому нет, а россияне, наоборот, едины в настроениях возродить империю, закусывая колбасой на пляжах Турции.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший гражданин СССР, родившийся в Ялте ведущий эксперт Atlantic Council (признана нежелательной организацией в России) Ариэль Коэн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не стоит рассчитывать на то, что удары по территории России приведут к бунтам...

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«Если нет бунтов, когда мужей, отцов забирают на войну или даже мы часто читаем, я не знаю, насколько это массовое явление, что жёны и матери подталкивают своих мужей и сыновей идти на войну, чтоб потом получить белые «Жигули», чтоб получить три миллиона рублей и так далее – ну какие тогда бунты? Бунты из-за чего?», – паясничал он.

«Исторически мы видели в 1917-м году, в том числе: нет хлеба – есть бунт. Есть хлеб, есть водка, есть колбаса (бунта нет). Почему я только о 17-м году говорю? То, что снесли советский режим – да, устали. Да, заколебал он всех… Этот режим снесли так, что защищать его никто не вышел. Этого сейчас я пока не наблюдаю.

Даже если мы понимаем, что те там, не знаю, 66 %, две трети или даже больше, 86%, которые ему рисуют, Путину, эта популярность, она накачана телевизором, тем, что люди старшего поколения, как я помню, когда не было жратвы, а сейчас есть жратва, и можно поехать в Турцию отдохнуть там и так далее. Пока есть эта поддержка.

И есть патриотическая риторика, которая резонирует у русских людей, гораздо больше, чем идеи международной солидарности трудящихся, мирового коммунизма и революции. Патриотическая идея Великой России, империи: «Мы всех поставим на колени», и так далее», – злился Коэн.

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