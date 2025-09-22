Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Попытка удержать символические места любой ценой для того, чтобы русские не использовали это в информационной борьбе и переговорах, может снова привести Киев и ВСУ к катастрофическим последствиям.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет больших побед, нечего положить на стол. Хотя территориально, подчёркиваю, если вы возьмёте посчитаете карту «дип стейт», то объём захваченных территорий приблизительно такой, как в прошлом году, который мы считали неудачным. Но политических побед нет. И сегодня и ВСУ, и Зеленский пытаются сделать всё, чтобы этих побед и не было, политических. Потери территорий где-нибудь в Запорожской или Днепропетровской области – второстепенны. По сравнению с тем, что важно не допустить захвата Доброполья или Покровска с Мирноградом. Даже движение в сторону Запорожья, потери больших по объёмам степных территорий Запорожской и Днепропетровской областей не важны. Потому что это не откладывается в голове. Это не влияет на баланс сил на переговорах», – отметил он.

Укро-эксперт посетовал, что такая логика в войне у Киева остаётся доминирующей.