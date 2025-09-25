Калининград, Приднестровье, Сербия, – основатель «Рыбаря» перечислил новые точки эскалации

Помимо зоны СВО, у России есть множество «болевых точек», на которые будет давить Запад.

Об этом в эфире видеоблога «Инфоцелина» заявил основатель телеграм-канала «Рыбарь», бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В частности, Прибалтика – я ставлю на то, что первая эскалация будет все же вокруг Калининградской области…

Приднестровье – наша уязвимая точка, где мы ничего сейчас не можем сделать, потому что авиасообщения нет, как-то нашими войсками добиться до и добраться до Приднестровья невозможно.

Еще одна болевая точка – это Балканы: Сербия и Республика Сербская, которым мы тоже сейчас не можем никоим образом помочь, потому что сообщения у нас нет.

Дружеские отношения с Черногорией мы благополучно потеряли еще в 2020 году. Ну, соответственно, что у нас остается в Европе? Ничего. Просто четыре болевые точки, на которые будут давить.

Еще один пояс нестабильности у нас находится на Южном Кавказе. Азербайджан, наш «стратегический союзник», сейчас показал свое истинное лицо. Азербайджан, если мы посмотрим на экономику и все последние договоренности, теснейшим образом связан с Великобританией. И с британцами проводят огромное количество проектов антироссийской направленности.

Армения. Никол Пашинян, агент Госдепа, выпускник программ Сороса. Во что превращается сейчас внешняя политика Армении – мы тоже видим. Получается, две страны, рядом с которыми наш заклятый враг Турция, объединяются сейчас против России», – заявил Звинчук.