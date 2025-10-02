Киевский политтехнолог разочаровал секту свидетелей «Томагавков»

С первых дней войны на Украине тиражируется вера в то или иное чудо-оружие, которое якобы изменит ход войны.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем напомнил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт утверждает, что сбить «Томагавк» тяжело, поскольку эта ракета летит «ниже горизонта облучения радарных станций», но сомневается, что Украина получит их.

«Должно произойти что-то такое, чтобы Трамп решился на этот шаг. Понятно, что, скорее всего, запрос на предоставление «Томагавков» удовлетворён не будет», – считает политтехнолог.

Она напомнил историю с немецкими ракетами «Таурус», которые ожидались, но так и не появились на Украине.

«У нас возникает время от времени с первых дней войны секта свидетелей вундерваффе. Сначала были святая Джавелина, святой Байрактар, потом Ф-16, «Штормшадоу», «Атакамс». Но ни одна система вооружения, какой бы она чудесной ни была, не является чудо-оружием», – сказал Золотарев.

