Китай обзавёлся эстонской резидентурой

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Несмотря на то, что Прибалтика считается самым антикитайским регионом в мире, эстонские власти поддерживают весьма неоднозначные отношения с Пекином.

Об этом китаист Николай Вавилов заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эстония была очень долгое время хабом по работе китайцев по сбору информации в отношении НАТО. Оттуда негласно изгонялись китайские военные атташе. Это слабое звено, которое передавало информацию китайцам. Эстония может повести себя в этой большой войне неожиданно для НАТО. Эта страна может разыгрывать китайскую карту, что американцам очень не нравится», – сказал Вавилов.

Он объясняет «странное» поведение эстонцев тем, что НАТО размещает свои бригады исключительно в Литве, а это значит, что два других лимитрофа в случае столкновения с Россией пойдут в расход.