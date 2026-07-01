Китай обзавёлся эстонской резидентурой
Несмотря на то, что Прибалтика считается самым антикитайским регионом в мире, эстонские власти поддерживают весьма неоднозначные отношения с Пекином.
Об этом китаист Николай Вавилов заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эстония была очень долгое время хабом по работе китайцев по сбору информации в отношении НАТО. Оттуда негласно изгонялись китайские военные атташе. Это слабое звено, которое передавало информацию китайцам. Эстония может повести себя в этой большой войне неожиданно для НАТО. Эта страна может разыгрывать китайскую карту, что американцам очень не нравится», – сказал Вавилов.
Он объясняет «странное» поведение эстонцев тем, что НАТО размещает свои бригады исключительно в Литве, а это значит, что два других лимитрофа в случае столкновения с Россией пойдут в расход.
«Ну и Латвия – страна, которая не хочет воевать с Белоруссией и Россией, понимая, что по сухопутной территории никакой помощи они не получат, и ставка сделана на Литву», – сказал Вавилов.
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