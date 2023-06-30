Когда язык имеет значение. Победное шествие английского по Украине споткнулось о киноэкран

Свежая законодательная инициатива президента Владимира Зеленского – о придании английскому статуса языка международного общения на Украине – неожиданно натолкнулась на первую «кочку» в своей реализации.

Дело в том, что среди прочего законопроектом предусмотрено, что «иностранные фильмы, языком оригинала которых является английский, демонстрируются в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрами на государственном языке». Именно этот вопрос и заставил украинских кинопрокатчиков забить тревогу.

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По мнению зампредседателя правления Союза кинотеатров Украины Александра Рудакова, прокат в кинотеатрах фильмов с субтитрами приведет к негативным последствиям как для зрителей, так и для самой индустрии, создаст неудобства и ухудшит восприятие картинки.

«Зритель будет отвлекаться от действия в кино, будет нарушена аудио-визуальная часть фильма, что повлияет на общее восприятие картинки. Часть аудитории вообще отойдет, поскольку 30-40% это семейная аудитория, которые приходят на мультики. А детям воспринимать субтитры будет очень тяжело. Около 40% наших посетителей это дети с бабушками и дедушками, которые приходят в кинотеатр на мультик, а мультики англоязычные. И представьте ситуацию, когда четырехлетний ребенок должен будет получать информацию с экрана, они же вообще не умеют читать», – говорит Рудаков.

Еще одна проблема на пути реализации президентской новации – студии перевода. Тысячи специалистов и артистов, которые специализируются на переводе и дублировании, потеряют свою работу. И это притом, что в свое время, при Ющенко, власти действовали как слон в посудной лавке и ломали через колено тех же прокатчиков, игнорируя их просьбы о постепенности нововведений, уничтожали русскоязычный прокат, расчищая поляну для заработков монополистов в сфере украинского дубляжа.

«Студии дубляжа в Украине очень профессиональные, перевод украинский отличается от русскоязычного в разы в лучшую сторону. И если мы потеряем эти студии дубляжа, это будет большая потеря для культуры», – заявляет заместитель председателя правления Союза кинотеатров, облекая вполне понятную корпоративную озабоченность в привычные формы общепринятого лоялизма.

За полтора десятка лет к украинскому дубляжу худо-бедно привыкли, да и само его качество значительно выросло. А те, для кого вопрос перевода был принципиальным, просто перестали ходить в украинские кинотеатры. И вот теперь получается, что сама власть убивает с таким трудом отвоеванную языковую поляну – на этот раз в угоду английскому.

Это приведет к тому, что зрители, которые не смогут потреблять контент на понятном им языке в кинотеатре, начнут скачивать фильмы у пиратов. И если фильм не будет иметь дубляжа на украинском, то его посмотрят на русском. А как же тогда хваленая забота власти о державной мове? Получается, мова тоже побоку и идет гулять лесом?

А еще титрование фильмов уменьшит поступления в госбюджет, поскольку бокс-офис кинотеатров – это в нынешних украинских условиях большой налогоплательщик.

«Мы потеряем 70 – 80 % посетителей кинотеатров», – уверены прокатчики.

Они предлагают (проводить эксперименты на кошках) начать с телевизионных программ, чтобы проверить, как люди разного возраста смогут адаптироваться к субтитрам.

На самом деле если подходить к решению грамотно и без спешки, то и эту проблему можно спокойно решить. Скажем, если бы ленты иностранного производства можно было равноценно заменить украинским контентом, то проблема не была бы такой катастрофической. Пока люди привыкали бы к субтитрам, часть зрительского потока могло бы переключиться на национальный продукт.

Но тут есть одно «но», которое ставит крест на подобном подходе. Если в странах Европы соотношение импортных фильмов в прокате к национальным составляет где-то 70% к 30%, то на Украине почти 90% от всего кинопоказа – это англоязычный импорт. Национальное кино, развитием которого так хвалятся в кабмине и на Банковой, занимает мизерные 8% рынка.

Подтверждает проблему и уже цитированный выше замглавы правления Союза кинотеатров Украины Александр Рудаков:

«Если бы у нас производство покрывало 70% проката, титрования не было бы вопроса. Тогда мы могли бы закрывать предложение за счет адаптации. Украинского кино не хватает».

Но и эту проблему решить при текущей государственной гуманитарной политике не так то просто. Качественное украинское кино есть. Вы удивитесь, но в Незалежной снимают кино не только о «киборгах». Та же ахметовская ТРК «Украина» выдавала в предыдущие годы десятки наименований очень годного сериального контента, многие из которых шли и по российскому ТВ. Но на русском языке.

То есть получается замкнутый круг идиотизма – отечественный продукт тоже надо…переводить. Только уже не с английского на мову, а с русского – на ту же мову. А это между прочим тоже немалые расходы.

Сейчас в Союзе кинотеатров Украины обсуждается вопрос о написании открытого письма Зеленскому, в Минкульт и Верховную Раду по поводу показа фильмов с субтитрами. Правда, прокатчики сокрушаются, что уже несколько раз пытались донести до властей свою правду, но всякий раз их не слышат.