Крым станет ближе – аэропорт Краснодара возобновляет работу
Аэропорт Краснодара возобновляет прием регулярных рейсов с 17 сентября. Это уже вторая воздушная гавань на юге России после Геленджика, открывшаяся после простоя с начала СВО.
До этого единственный работающий аэропорт был в Сочи. Теперь, с учетом постройки новой скоростной трассы от Краснодара до Крымского моста, дорога на полуостров для жителей столиц ускорится.
Обозреватель Андрей Гусий прогнозирует, что вскоре откроются аэропорты в Анапе и Ростове. Правда, работа будет вестись с особенностями:
«Полет только в светлое время суток, сниженное количество рейсов и уход на запасные аэродромы во время введения режима «ковер» – в нашем случае это аэропорт в Минеральных водах Ставрополья».
Обозреватель Кирилл Шулика поясняет, что после регулярных атак на аэропорты в Москве и Петербурге держать авиасообщение с югом России закрытым нет смысла.
«В этих закрытиях аэропортов уже большого смысла нет. Либо надо закрывать во всей европейской части России, либо приостанавливать их работу в случае опасности. Но тогда зачем держать какие-то закрытыми, кроме тех, что находятся совсем в прифронтовой зоне?».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: