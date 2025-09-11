Крым станет ближе – аэропорт Краснодара возобновляет работу

Михаил Рябов.  
11.09.2025 17:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 60
 
Дзен, Россия, Транспорт


Аэропорт Краснодара возобновляет прием регулярных рейсов с 17 сентября. Это уже вторая воздушная гавань на юге России после Геленджика, открывшаяся после простоя с начала СВО.

До этого единственный работающий аэропорт был в Сочи. Теперь, с учетом постройки новой скоростной трассы от Краснодара до Крымского моста, дорога на полуостров для жителей столиц ускорится.

Обозреватель Андрей Гусий прогнозирует, что вскоре откроются аэропорты в Анапе и Ростове. Правда, работа будет вестись с особенностями:

«Полет только в светлое время суток, сниженное количество рейсов и уход на запасные аэродромы во время введения режима «ковер» – в нашем случае это аэропорт в Минеральных водах Ставрополья».

Обозреватель Кирилл Шулика поясняет, что после регулярных атак на аэропорты в Москве и Петербурге держать авиасообщение с югом России закрытым нет смысла.

«В этих закрытиях аэропортов уже большого смысла нет. Либо надо закрывать во всей европейской части России, либо приостанавливать их работу в случае опасности. Но тогда зачем держать какие-то закрытыми, кроме тех, что находятся совсем в прифронтовой зоне?».

