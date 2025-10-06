Латышей принуждают забыть о зверствах нацистов
Латышские националисты пытаются стереть из народной памяти немецкую оккупацию, подменив её советской.
Об этом на встрече «Новороссия вчера, сегодня и завтра» заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я как-то был в Риге, заходил в Музей Красных латышских стрелков – это которые в Революции воевали за Красную армию. А сейчас они сделали из него Музей оккупации – ещё в начале 2000-х я заходил туда, а про немецкую оккупацию – один маленький стенд.
А всё остальное – советская оккупация. Как НКВД гнобили, выселяли латышей. А то, что уничтожено 400 тысяч человек, немцами и самими латышами, об том они молчат», – сказал Мягков.
Историк подчеркнул, что сейчас и украинцы почитают тех, кто при жизни их убивал.
«Что касается Советской Украины, мы знаем, что 30 июня 41 года во Львов вошли первыми не немцы, а украинский батальон «Нахтигаль», и начали резать – поляков, евреев. Только во Львове за два дня бандеровцы уничтожили 4 тысячи человек.
А 444 дивизия докладывала, что еврейский вопрос на юге Украины решён, прежде всего, благодаря украинским националистам. Вот так они действовали.
По нашим данным, на территории УССР до войны проживало 2 миллиона 700 тысяч евреев. А уничтожены было полтора миллиона – не только и не столько немцами, сколько бандеровцами», – подытожил он.
