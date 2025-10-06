Латышей принуждают забыть о зверствах нацистов

Сергей Вредников.  
06.10.2025 21:58
  (Мск) , Донецк
Просмотров: 681
 
Дзен, Латвия, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия


Латышские националисты пытаются стереть из народной памяти немецкую оккупацию, подменив её советской.

Об этом на встрече «Новороссия вчера, сегодня и завтра» заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Латышские националисты пытаются стереть из народной памяти немецкую оккупацию, подменив её советской. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я как-то был в Риге, заходил в Музей Красных латышских стрелков – это которые в Революции воевали за Красную армию. А сейчас они сделали из него Музей оккупации – ещё в начале 2000-х я заходил туда, а про немецкую оккупацию – один маленький стенд.

А всё остальное – советская оккупация. Как НКВД гнобили, выселяли латышей. А то, что уничтожено 400 тысяч человек, немцами и самими латышами, об том они молчат», – сказал Мягков.

Историк подчеркнул, что сейчас и украинцы почитают тех, кто при жизни их убивал.

«Что касается Советской Украины, мы знаем, что 30 июня 41 года во Львов вошли первыми не немцы, а украинский батальон «Нахтигаль», и начали резать – поляков, евреев. Только во Львове за два дня бандеровцы уничтожили 4 тысячи человек.

А 444 дивизия докладывала, что еврейский вопрос на юге Украины решён, прежде всего, благодаря украинским националистам. Вот так они действовали.

По нашим данным, на территории УССР до войны проживало 2 миллиона 700 тысяч евреев. А уничтожены было полтора миллиона – не только и не столько немцами, сколько бандеровцами», – подытожил он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить