Лазарева призналась, что не нужна никому – ни в России, ни в Европе

Бывший комик и иноагентка Татьяна Лазарева не видит особого смысла в маршах, которые российская оппозиция устраивает в Европе.

Об этом она заявила телеканалу-иноагенту «Настоящее время», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я смотрю, как там Яшин Илюша, как там Володя Кара-Мурза, Юля Навальная, Дима Гудков… Они пытаются помогать тем, кто уехал. Но я не скажу, что я в этом как-то сильно участвую. То есть – никак не участвую. Более того, я считаю, что выход на улицу как напоминание о том, что мы живы, это как-то такое для меня… Я без этого обхожусь», – сказала Лазарева.

При этом она считает, что «в политическом контексте» оппозиции важно напоминать о себе в Европе, но в России «другая жизнь, к которой мы не имеем отношения».

«Важно показать правительствам стран, в которых живут беженцы из России, что мы тут – и мы против. Сказать: ребят, мы не по своей воле у вас здесь живем. Мы не понаехали пожить в Латвии, потому что там все плохо. Там все хорошо, в России. Все работает, бизнес работает, деньги есть, все зашибись», – грустила Лазарева.

Сама она живет в испанской деревне и «учится развлекаться», поскольку работы у них нет.

«Я даже иногда думаю: вернуться в Москву? А все уехали. Там есть, конечно, люди из моего круга общения, но их очень мало осталось», – сказала Лазарева.

В 2023 году она призналась латышскому ютуб-каналу, что радуется, когда российские города атакуют украинские беспилотники, потом недоумевала, за что ее проклинают подписчики в соцсетях.