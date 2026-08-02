Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна не клянчить у Запада ракеты ПВО, а запускать свою баллистику.

Об этом экс-министр иностранных дел Украины и отпетый русофоб Владимир Огрызко заявил Радио НВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«До тех пор, пока мы будем просить всех: подайте нам на одну ракету «Патриот», – ситуация для нас будет поганой. Нам нужно сейчас кинуть все, что у нас есть на то, чтобы украинская баллистика полетела не через надцать месяцев, а через два-три месяца», – вещал Огрызко.

Референт-переводчик по образованию, он верит в то, что через три месяца реально развернуть на Украине массовое производство ракет.