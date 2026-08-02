«Украинская баллистика должна лететь на Москву пачками, по сотне» – Огрызко

Елена Острякова.  
02.08.2026 21:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина должна не клянчить у Запада ракеты ПВО, а запускать свою баллистику.

Об этом экс-министр иностранных дел Украины и отпетый русофоб Владимир Огрызко заявил Радио НВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна не клянчить у Запада ракеты ПВО, а запускать свою баллистику. Об этом...

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«До тех пор, пока мы будем просить всех: подайте нам на одну ракету «Патриот», – ситуация для нас будет поганой. Нам нужно сейчас кинуть все, что у нас есть на то, чтобы украинская баллистика полетела не через надцать месяцев, а через два-три месяца», – вещал Огрызко.

Референт-переводчик по образованию, он верит в то, что через три месяца реально развернуть на Украине массовое производство ракет.

«Три месяца, как по мне, решающие. Если мы за эти три месяца начнем испытывать нашу баллистику по Москве, причем, не одной-двумя ракетами, а пачками по сотне, тогда это все сойдется по времени, и мы увидим очень серьезные изменения. В том числе, и в американской внешней политике», – сказал Огрызко.

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English version :: Читать на английском «Украинская баллистика должна лететь на Москву пачками, по сотне» – Огрызко

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