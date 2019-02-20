Луценко попытается засудить Безлера

20.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная рада должна принять закон о возможности заочного осуждения подозреваемых.

Об этом журналистам заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Двадцать томов дела по гражданину Российской Федерации Безлеру. В данное производство 15 января этого года добавлено сообщение о подозрении гражданина Российской Федерации Безлера в совершении преступления, предусмотренного статьями 146, 437, 438. В тот же день сообщение о подозрении, вместе с повестками о вызове, направлены Безлеру международной курьерской службой.

Поэтому мы сегодня можем говорить о готовности, в случае принятия Радой соответствующего решения, в короткий срок закончить и это дело, и передать на ознакомления, а потом в суд, следующие факты», – отметил Луценко.

Далее он зачитал целый список, который, по мнению украинской прокуратуры, якобы совершили Игорь Безлер и его подчинённые.

«Следствием установлено, что в городе Горловке лидер незаконного вооруженного формирования гражданин Российской Федерации Безлер организовывал настоящие пыточные. Захваченные Безлером и подчинёнными ему боевиками военнослужащие ВСУ, работники правоохранительных органов и гражданские лица подвергались жестоким пыткам, а некоторые из них были убиты.

Пленные содержались в не предназначенных для этого помещениях, получали ограниченное количество еды и воды, были лишены возможности для нормального удовлетворения физиологических потребностей и получения медицинской помощи.

Согласно с показаниями опрошенных потерпевших, которые содержались в захваченных зданиях Горловки, они были очевидцами и сами становились объектами проведения лично Безлером и по его приказу допросов, таких методов нечеловеческих пыток, как простреливание ног из огнестрельного оружия, ломания костей молотками, удушения, снятие скальпа кожи с головы, кастрации, использования электрического стула, раскалённых паяльников и прочего.

Один из очевидцев был свидетелем расстрела боевиками под командованием Безлера более 30 пленных во дворе Горловского отделения МВД. Подчинённые Безлеру боевики чеченской национальности каждый вечер пытали пленных и расстреливали каждого пятого. Пленных под угрозой расстрела заставляли ходить по заминированному полю, в результате чего на минах погибли десятки человек. Они подвешивали пленных и заживо снимали с них кожу, заставляя других пленников за этим наблюдать, потом расчленять и запаковывать в полиэтиленовые мешки тела замученных товарищей», – зачитал генпрокурор.

Далее он объяснил, для чего ему нужны заочный суд над одним из бывших командиров донецкого ополчения.

«Я абсолютно уверен, что и это дело должно быть как можно быстрее передано в суд для того, чтобы и Украина, и весь мир, знали, за что и против кого идёт война. Аналогичных дел десятки, и я сейчас хочу призвать к ответственности народных депутатов Украины и попросить принять решение, которое позволит законно, как это делается в большинстве цивилизованных стран мира, предоставить возможность заочно установить ответственность за ужасные преступления на Майдане, и в ходе развязанной Януковичем и его окружением войны против нашей страны. Как известно, Янукович уже осуждён», – сказал Луценко.

Напомним, ранее Юрий Луценко уже призывал заочно осудить одного из командиров ополчения ДНР Игоря Безлера.