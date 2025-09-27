Лукашенко готовил Трампа к встрече с Путиным на Аляске

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Белоруссии Александр Лукашенко консультировал своего американского коллегу Дональда Трампа перед саммитом на Аляске.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трампа к Анкориджу готовил Лукашенко, говорят злые языки. Психопортрет, подходы, аргументы, которые влияют на Путина, как вообще с ним обращаться, бэкграунд и так далее. Отсюда реверансы США в отношении Белоруссии и реверансы Белоруссии в отношении США. Американских офицеров, прилетевших на «Запад-2025» в качестве наблюдателей, встречал лично министр обороны Белоруссии Хренин. Это показатель», – сказал Арестович.

По его данным, Трамп сделал «идеальное предложение России для выхода из войны».

«Подробностей нет, но, говорят, очень любезное с заносом хвостов, мотивации любви и уверенности. Было, на что соглашаться. Крайне выгодно», – сказал Арестович.

Однако, утверждает экстремист, российский лидер отверг американское предложение, сказав, что РФ надежней обеспечивать свою безопасность военными средствами. Поэтому Арестович прогнозирует обострение ситуации в регионе Балтики.