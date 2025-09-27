Лукашенко готовил Трампа к встрече с Путиным на Аляске

Елена Острякова.  
27.09.2025 16:07
  (Мск) , Москва
Просмотров: 245
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, США


Президент Белоруссии Александр Лукашенко консультировал своего американского коллегу Дональда Трампа перед саммитом на Аляске.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович  заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трампа к Анкориджу готовил Лукашенко, говорят злые языки. Психопортрет, подходы, аргументы, которые влияют на Путина, как вообще с ним обращаться, бэкграунд и так далее. Отсюда реверансы США в отношении Белоруссии и реверансы Белоруссии в отношении США. Американских офицеров, прилетевших на «Запад-2025» в качестве наблюдателей, встречал лично министр обороны Белоруссии Хренин. Это показатель», – сказал Арестович.

По его данным, Трамп сделал «идеальное предложение России для выхода из войны».

«Подробностей нет, но, говорят, очень любезное с заносом хвостов, мотивации любви и уверенности. Было, на что соглашаться. Крайне выгодно», – сказал Арестович.

Однако, утверждает экстремист, российский лидер отверг американское предложение, сказав, что РФ надежней обеспечивать свою безопасность военными средствами. Поэтому Арестович прогнозирует обострение ситуации в регионе Балтики.

