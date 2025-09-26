Лукашенко и Путин порассуждали – куда воткнуть вторую белорусскую АЭС

Елена Острякова.  
26.09.2025 17:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 76
 
Белоруссия, Россия, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил построить в стране вторую АЭС, которая обеспечивала бы электроэнергией западные регионы России и освобожденные территории Украины.

Об этом он заявил сегодня в Москве на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Может, на востоке Белоруссии – с целью, если в этом будет необходимость, обеспечения энергией восточных районов, освобожденных Россией: Херсонская, Запорожская области, ЛДНР. Если в этом будет определенная необходимость. Ну, с Запорожской АЭС, знаем, что там», – сказал Лукашенко.

Владимир Путин заверил коллегу, что с финансированием такого проекта проблем не будет.

«Вопросов с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема», – сказал Путин.

