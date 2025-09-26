Лукашенко – Зеленскому: Успокойся и прими предложение Путина и Трампа – а то хуже будет

Елена Острякова.  
26.09.2025 19:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 216
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский должен принять предложения, которые ему скоро сделает Россия, «которые были одобрены американцами».

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Говорить-заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой? Что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться. Есть на столе хорошее предложение. Предложения по Украине, которые на Аляске были услышаны Дональдом Трампом и увезены в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошее предложение.

Если украинцы не пойдут на это, будет то, что было в начале СВО. Будет еще хуже. Они потеряют Украину», – предупредил Лукашенко.

Он отметил, что предварительно сам хотел бы поговорить с Зеленским.

