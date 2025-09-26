Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский должен принять предложения, которые ему скоро сделает Россия, «которые были одобрены американцами».

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Говорить-заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой? Что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться. Есть на столе хорошее предложение. Предложения по Украине, которые на Аляске были услышаны Дональдом Трампом и увезены в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошее предложение.

Если украинцы не пойдут на это, будет то, что было в начале СВО. Будет еще хуже. Они потеряют Украину», – предупредил Лукашенко.