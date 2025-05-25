Метаморфозы «джентльмена»: «прозревший» клоун-фашист Филимонов расхотел, чтобы «манкурты херили Одессу»

В болотце чуть-чуть беременных из Одессы опять бурление. У недобитых ганулов — готовность номер один. К доносам в СБУ на «Маски-шоу» можно смело подшить донос на «Джентльмен-шоу», ибо лицо этой нафталиновой команды КВН — Олег Филимонов — не «свидомо» разговорился.

Напомню, что для одесситов данный персонаж умер в 2014 году, когда заявил, что сожженные в Доме профсоюзов одесситы — это «горстка отщепенцев из Приднестровья, которая размахивала чужими флагами», а «2 мая — день, спасший страну» (да, это все цитаты недолюдка).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

К тому же этот дешевый популяризатор трусов тети Сони и прочей псевдоодесской пошлости заявил, что «возьмет ружье и пойдет защищать родной город» от «недожженной ваты». Правда, вместо этого пошел на выборы мэра от «Слуги народа», но, набрав децл голосов, стал депутатом.

Однако несколько месяцев назад Филимонов отказался от мандата (как в свое время от корочки КПСС) и принялся рубить правду-матку… ну, типа.

А апофеозом откровений стало его последнее интервью.

Нет, обязательную программу для Киева он откатал — спел дифирамбы Зеленскому, помечтал — вот бы установить памятник Саакашвили, сказал, что любит графа Воронцова не за его достижения на посту Генерал-губернатора Новороссии, а «потому что он уговорил Николая I посетить первую в империи синагогу»…

Только остальное нацистам, конечно, не понравится.

– Вы, как и 99 процентов жителей Одессы, выступаете против демонтажа памятника Пушкину, — спросил у Филимонова журналист Сергей Корниевский (ему тоже приготовиться — «99 процентов» нацики не простят). — Что конкретно вам сделал Александр Сергеевич, что вы его так защищаете? — А что мне конкретно сделал Шекспир, Сервантес, Маркес, Дюма?! Пушкин — это величайшее достояние человечества, — ответил комик. — «Евгений Онегин» переведен практически на все языки мира, изучается во всех крупных университетах мира. Пушкин — гений. Моих внуков я учил на «Сказке о царе Салтане», я читаю им «Лукоморье». Пушкина не кем бить. Это часть моей жизни. Он подарил городу грамоту на бессмертие.

Прогуливаясь с визави по Екатерининской улице, Филимонов картинно заявил, что «даже не знает, как она по-новому называется» и подчеркнул, что «все-таки Екатерина подписала рестрикт об основании Одессы.

— Олег Николаевич, как вы относитесь к переименованию улиц?

— Я считаю, что это ужасно. Я — одессит. Понимаете, это прикрывание фиговым листком декоммунизации, деимпериализации… мы же выплескиваем ребенка вместе с водой! Существует история. Эту историю невозможно ни подправить, ни переписать, ее можно изменить в книжке, в докладе, но как гениально говорят в Одессе, «даже если вы вынесли из квартиры рояль, соседи помнят, что вы на нем играли». Это ничем перешибить невозможно. Невозможно забыть, что происходило на самом деле! Что, взять похерить все это?! Нашу историю? Да, она разная — и ужасная, и героическая, и доблестная, и хорошая, и плохая, но в том-то и весь смысл истории. Когда Виктора Гюго спросили, как, после французской революции он относится к сносу памятника Бонапарту, он сказал: «Ребята, при чем здесь памятник — существует история». А у нас это здесь огульно — хотят все зачеркнуть-перечеркнуть. Нельзя. Я категорически против этого.

А недавно хунвейбины переименовали улицу Ильфа и Петрова в Одессе в честь семьи Глодан. История там такая: в апреле 2022 года ПВО сбила над жилым домом ракету, от чего погибла трехмесячная девочка, ее мать и бабушка, а отец ребенка впоследствии был могилизирован и тоже погиб. Поэтому у нацистов теперь карт бланш — «вы против семьи, убитой рашистами? На подвал!».

Но вот как считает Филимонов:

— Я с большим уважением отношусь к этой семье, но при чем здесь Ильф и Петров, которые здесь жили и работали, составляют славу этого города, литературные традиции? Неужели нет других улиц? Это надо быть иванами, не помнящими родства. Манкурты!

В общем, на десять подвалов наговорил. С СБУ теперь придется объясняться — а братья нацисты, безусловно, подсобят в этом вопросе. И главное, как и его коллеги из «масок», «джентльмен» вряд ли поймет, что происходящее в «его родном городе» — это, в том числе, следствие желания идти с ружбайкой на «недожженную вату». Или поймет. Только уже поздно. Ведь, хе-хе, Филимонов, «даже если вы вынесли из квартиры рояль, соседи помнят, что вы на нем играли».