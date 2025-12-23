В Госдуме обсуждают создание детских сим-карт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы обезопасить детей от вредоносного контента, в России создадут детские сим-карты, которые помогут с мерами родительского контроля.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается ограничения возраста в соцсетях – это сложно выполнимая задача, которая выглядит нереалистичной с точки зрения практики. Технологий доподлинной идентификации в онлайн-режиме пользователя у устройства не существует. Мы стараемся сделать так, чтобы Интернет был безопасен для малышей. Есть разные функции родительского контроля на разных платформах, этим можно и нужно пользоваться», – сказал Боярский.