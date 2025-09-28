Европе нужно изменить свой менталитет и пойти на переговоры с Россией, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Об этом четырехзвездный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят заявил в интервью ютуб-каналу «Нейтральные исследования», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам в Европе нужно изменить свое отношение, и война на Украине играет в этом ужасную роль. Война на Украине или, скорее, прекращение войны на Украине не является самоцелью, а скорее предпосылкой для создания в Европе порядка, гарантирующего безопасность всех европейских государств. Это, по сути, означает изменение менталитета, а затем и политические изменения в Европе», – сказал Куят.

Он отметил, что за три года СВО в ЕС не было ни одной мирной инициативы.

«Однако следует отметить, что взгляды на эти вопросы внутри НАТО сильно отличаются. У нас есть восточноевропейские страны, которые чувствуют себя особенно уязвимыми из-за близости к России. А в центре находятся Франция, Великобритания и Германия, которые играют очень важную роль.

Но у нас также есть южноевропейские страны, у которых совершенно другие интересы и потребности в безопасности. Задача НАТО – добиться единства между членами, найти общий язык. Сейчас этого нет», – отметил Куят.