Мир на Украине не самоцель, а шанс спасения для Европы – натовский генерал

Елена Острякова.  
28.09.2025 17:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 184
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европе нужно изменить свой менталитет и пойти на переговоры с Россией, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Об этом четырехзвездный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят заявил в интервью ютуб-каналу «Нейтральные исследования», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европе нужно изменить свой менталитет и пойти на переговоры с Россией, чтобы обеспечить собственную...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нам в Европе нужно изменить свое отношение, и война на Украине играет в этом ужасную роль. Война на Украине или, скорее, прекращение войны на Украине не является самоцелью, а скорее предпосылкой для создания в Европе порядка, гарантирующего безопасность всех европейских государств. Это, по сути, означает изменение менталитета, а затем и политические изменения в Европе», – сказал Куят.

Он отметил, что за три года СВО в ЕС не было ни одной мирной инициативы.

«Однако следует отметить, что взгляды на эти вопросы внутри НАТО сильно отличаются. У нас есть восточноевропейские страны, которые чувствуют себя особенно уязвимыми из-за близости к России. А в центре находятся Франция, Великобритания и Германия, которые играют очень важную роль.

Но у нас также есть южноевропейские страны, у которых совершенно другие интересы и потребности в безопасности. Задача НАТО – добиться единства между членами, найти общий язык. Сейчас этого нет», – отметил Куят.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить